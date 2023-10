La bellezza in bianco e nero di un' estate infinita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) L'? Più di una stagione, uno stato dell'anima. Va bene, quest'anno la bella stagione sembra andare avanti a oltranza, con un autunno caldo nel senso più meteorologico del termine… ma la gioia dell'trascende calendario e previsioni, illuminandosi sui volti di alcune persone fotografate qua e là per l'Italia. Qui siamo al confine fra Marche ed Emilia Romagna, con ragazze incrociate quasi per caso, assolutamente naturali davanti all'obiettivo, esaltate dae serenità certamente non casuali… Il foto racconto indi Monica, Beatrice, Asia e le Streghe di Marignano. In foto: Monica Locatelli e Asia Canducci (Pesaro), Beatrice Perticaroli (Senigallia), Le Streghe di San Giovanni in Marignano (Rimini), "Notte delle Streghe", 21-25 giugno 2023, evento pubblico. Autore: Marco ...