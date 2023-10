Karate Under 21 | ai Campionati Italiani Avanzini delle Fiamme Gialle conquista l’oro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 ottobre 2023) Taranto – Si è conclusa ieri sera la prima giornata deiU21 di, in scena a Taranto fino a domenica 15. In gara le prime cinque categorie di peso del kumite, tre femminili con i 50, i 68 e i +68 kg, e due maschili con gli 84 e i +84 kg. Livello come sempre altissimo tra gli U21, ma soltanto in cinque hannoto il titolo di campione d’Italia. Nei 50 kg ha prevalso Rebecca Ortu della Body Real, battendo in finale Ambra Cappai, e confermando le ottime prestazioni a cui ci ha abituato anche in ambito internazionale. Nei 68 e nei +68 kg, invece, le nuove campionesse d’Italia sono Anna Pia Desiderio dello Shirai Club e Asia Pergolesi del Team Puleo. Quest’ultima, campionessa continentale Juniores 2023, ha battuto in finale Gemma di Bari, mentre Desiderio, argento ...