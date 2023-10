Jill Cooper contro Beatrice Luzzi!

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è ssocial. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Grande Fratello 2023, anticipazioni puntata 16 ottobre:si scaglierà in diretta in prima serata su Canale 5Luzzi SPOILER GF:ATTACCALUZZI- Nell’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, reality show condotto da Alfonso Signorini che vi aspetta lunedì 16 ottobre alle 21.30 su Canale 5, ci sarà l’ingresso di, esperta di fitness ed ex volto di Pechino Express. Scopriamo insieme cosa pensa la nuova gieffina di ...