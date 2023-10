Jessica Selassié commenta la rottura di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 14 ottobre 2023)in un’intervista hato latra, suoi cari amici conosciuti al GF Vip 6è molta amica die a Libero hato in un’intervista latra i due ex gieffini e neo genitori di Céline. I tre ragazzi si sono conosciuti e hanno stretto amicizia nella casa di Cinecittà del reality show Il Grande Fratello Vip 6. Ma cosa ha detto lasulla ex coppia? “Purtroppo,, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace” ...