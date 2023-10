Italia Under 20 | Bollini | «Ieri sera c’è stato un grande connubio tra il pubblico di Catanzaro e la squadra»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Alberto, commissario tecnico della Nazionale20, ha parlato dopo il successo dicontro la Polonia Alberto, commissario tecnico della Nazionale20, ha parlato dopo il successo dicontro la Polonia. PAROLE – «E’bellissimo giocare in una cornice così bella, con tanti bambini allo stadio. Ricordo sempre ai ragazzi che non abbiamo solo l’onore di indossare la maglia azzurra ma anche la responsabilità di rappresentarla con i nostri comportamenti. Stac’èuntra ildie la: quando c’è questo fattore campo, si ...

Un'ordinanza di evacuazione entro le 16 di oggi ora locale, le 15 in, è stata notificata dall'esercito di Israele anche per l'ospedale Al - Quds, a Gaza City. A ...X con gli hashtag 'Gaza...

Italia - Norvegia, Qualificazioni Europei Under 21 2025: programma, orario, convocati e come vedere la partita in ... Olympics

La Coppa del Mediterraneo di scherma under 23 che si svolgerà a Brindisi, presso il PalaPentassuglia, il 21 e 22 ottobre prossimi sarà una competizione di gra ...Ribadiamo che - conclude - servono subito i corridoi umanitari per portare gli aiuti" In questa situazione di estrema difficoltà è arrivata un'ordinanza di evacuazione entro le 16 di oggi ora locale, ...