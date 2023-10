Italia-Ucraina per il secondo posto | le combinazioni a tre giornate dalla fine

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’vede più da vicino Euro 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti fa il suo, batte Malta al San Nicola di Bari e, a tre, è aldel girone con una partita in meno rispetto all’. Berardi e compagni infatti dovranno giocare martedì a Wembley nel match contro l’Inghilterra e poi, a novembre, ospiteranno la Macedonia del Nord prima di volare a Leverkusen per incontrare l’in campo neutro. Andiamo a vedere la situazione aggiornata del girone con la classifica, le prossime partite e le. LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’Inghilterra 13*10*10 Macedonia 7 Malta 0 *una partita in meno IL CALENDARIO DELLE ...