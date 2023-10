Italia | Spalletti | «Il gruppo sta venendo su bene | Kean ha fatto un’ottima partita»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le parole di Luciano, tecnico dell’, dopo la vittoria degli Azzurri ottenuta contro Malta al San Nicola Lucianoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’contro Malta. Di seguito le sue parole. PESO SPECIFICO – «Il peso dei tre punti, senza mai mettere in discussione lae senza prendere sotto gamba l’impegno. Ilstasu, c’è la voglia di conoscersi sempre meglio e di giocarea calcio».– «Da esterno hauna grande, puntando l’uomo e facendo sentire la sua fisicità. Gli hoi complimenti, si è battuto su ogni pallone e poi venirci molto ...

La prima rete con la maglia della Nazionale di Bonaventura, la doppietta di Berardi e il sigillo finale di Frattesi lanciano l'dinelle qualificazioni a Euro 2024. Quattro a zero su Malta e punti che diventano dieci in classifica, gli stessi dell'Ucraina che però ha giocato una partita in più. Basteranno una ...

Spalletti: "Questa Italia sta crescendo, si vede che cerca di giocare un buon calcio" La Gazzetta dello Sport

Italia-Malta, chi gioca e dove vederla in tv ilGiornale.it

La Nazionale di Luciano Spalletti si impone a Bari. In gol anche Bonaventura e Frattesi BARI (ITALPRESS) - L'Italia batte Malta 4-0 al San Nicola ...DONNARUMMA ng Poteva anche non giocare. Mai impegnato. DARMIAN 6 Pavard lo ha messo un po’ ai margini dell’Inter. Per fortuna ci pensa Spalletti a ridargli un po’ di ...