Italia | Spalletti | “Berardi leader | Soulè e Colpani nomi interessanti”

Leggi su sportface

(Di sabato 14 ottobre 2023)è ildi questa Nazionale. Per quello che ha fatto vedere nel suo club, ha già dimostrato di essere un calciatore top. Poi è a quel livello che si completa il percorso. Quando sei al top e riesci a fare le stesse cose che fai nel Sassuolo, perché la sensazione di chiunque è di un calciatore fortissimo, dai colpi infiniti. Ha in canna quello del ko: se fosse un pugile sarebbe un peso massimo”. Queste le parole del ct dell’Luciano, a Raisport, a poche ore dalla sfida contro Malta. “? Sono duenel nostro mirino. Sono tutti e due attenzionati, stanno facendo benissimo. Bisogna sempre creare opportunità per quelli che spingono da sotto, per i giovani. Poi è chiaro che fino a quando non arriva questa spinta bella forte e ...