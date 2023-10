Italia | Orsolini | «Vogliamo vincere per coprire tutte le chiacchiere»

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le parole di Riccardo, attaccante dell’, prima del calcio d’inizio della sfida degli Azzurri contro Malta Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di-Malta. Di seguito le sue parole. L’obiettivo è chiaro:ledei giorni scorsi con una buona prestazione questa sera.serve sempre. Malta?le partite sono insidiose. Non c’è un avversario più forte o meno forte, dobbiamo restare concentrati e far vedere che l’è una Nazionale forte. Se mi piace il 4-3-3 di Spalletti? Ovvio

... o attraverso la cronaca sul sito Tuttosport.com Le formazioni ufficiali di- Malta(... Meret, Vicario, Biraghi, Di Lorenzo, Acerbi, Scalvini, Udogie, Cristante, Frattesi,, El ...

Italia, al via il raduno: convocato anche Orsolini Corriere dello Sport

Italia, Provedel e Zaccagni ko: Spalletti convoca Orsolini Tuttosport

Diramate le formazioni ufficiali di Italia-Malta, gara in programma allo stadio 'San Nicola' di Bari e valida per la settima del gruppo C di qualificazione ...Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte sugli undici titolari dell'Italia contro Malta. Titolare Gianluca Mancini.