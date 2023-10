Italia-Malta | una colonna dell’Inter in panchina | il motivo ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’questa sera a Bari affronterà ile unamolto probabilmente andrà in: ecco il? Secondo Sky Sport, andrà inFrancesco Acerbi contro il. Molto probabilmente il difensoresarà infatti risparmiato perché schierato titolare da Luciano Spalletti contro l’Inghilterra martedì 17 ottobre. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati