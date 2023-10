Italia-Malta stasera | le quote per le scommesse | i favoriti per i bookmakers

Leggi su oasport

(Di sabato 14 ottobre 2023) La Nazionalena di calcio è pronta a tornare in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra del ct Luciano Spalletti, infatti, scenderà in campo, sabato 14 ottobre, alle 20.45 allo stadio San Nicola di Bari. Di fronte,, squadra allenata dall’no Michele Marcolini e battuta 2-0 nel match di andata, valido per la seconda giornata del gruppo C. Gli Azzurri sono nettamente iper i, tanto che gli operatori quotano il successono tra 1.02 e 1.04. Il pareggio, invece, viene proposto mediamente a 14.96, con il range che va da 12.50 fino a 20.00. Una eventuale vittoria maltese, invece, viene quotata anche fino a 81, anche se il valore medio si attesta intorno a 53.33. Foto: LaPresse