Italia-Malta | Spalletti predilige l’Inter La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) Oggi è il giorno di. Per gli Azzurri è una partita decisiva per la qualificazione agli Europei della prossima estate. Lucianopotrebbe affidarsi a tanti delsecondo il sito di Gianluca Di Marzio. DUBBI – Non dovrebbe avere tanti dubbi Lucianosulle scelte da adottare in vista di. Partita importante, decisiva per gli Europei di Parigi di quest’estate. Senza una vittoria la qualificazione diverrebbe estremamente complicata. Il tecnico ex Napoli si affiderà a tanti giocatori del: Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Al rientro dall’infortunio riposerà Davide Frattesi, al suo posto pronto Giacomo Bonaventura. La...