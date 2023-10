Italia-Malta | Qualificazione Euro2024 | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio San Nicola di Bari, l’affrontanella sfida valida per la settima giornata delle qualificazioni ai campionati Europei di calcio del 2024. Una gara di assoluta importanza per gli Azzurri che hanno bisogno di un successo per staccare Ucraina e Macedonia, anche loro a quota 7 ma con una gara giocata in più rispetto alla squadra ora allenata da Luciano Spalletti. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere intelevisiva il match: le ultime Crediti foto: Nazionalena di Calcio FacebookLa strada nel girone si è complicata per gli Azzurri, ma di certo non è impossibile venirne fuori. Oggi la ...