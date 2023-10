Italia-Malta LIVE 2-0 | intervallo al San Nicola

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’ospitanella settima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti ospitaper la settima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.2-0: sintesi e moviola FINE PRIMO TEMPO. 45’+1 – GOL– Bellissima conclusione a giro di Berardi: palla che prima colpisce il palo interno e poi si incassacca. 39? – Momento di follia del portiere diBonello, che inizia a danzare sul pallone sulla pressione di Raspadori. Finisce in angolo e il portiere a terra. 29? – Corner: sponda di Mancini per Locatelli che ci prova in semirovesciata, ...

BARI - In piena bufera scommesse l'di Spalletti scende in campo a Bari, davanti all'entusiasmo di uno stadio pieno, per sfidarenelle qualificazioni a Euro 2024. Obiettivo vincere e mettere da parte le vicende extracampo: ...

ITALIA-MALTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Italia-Malta 2-0: eurogol di Bonaventura e raddoppio di Berardi Corriere dello Sport

Il centrocampista della Fiorentina ha portato in vantaggio l’Italia contro Malta con un destro a giro che si è infilato all’incrocio dei pali. Bonaventura ha controllato palla in area e dopo essersi ...Alle 20.45 fischio iniziale per la gara di qualificazione agli Europei tra Italia e Malta (gruppo C), a Bari. L'Italia a quota 7 punti ha l'occasione, con una vittoria, di riprendere l'Ucraina che con ...