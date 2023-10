Italia-Malta LIVE 0-0 | Italia in controllo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’ospitanella settima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaL’di Luciano Spalletti ospitaper la settima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.0-0: sintesi e moviola 15? – Azzurri in pienodella sfera, aumenta il forcingno mentresi compatta dietro 5? – Calcio d’angolo per l’: Mancini svetta, ma il pallone finisce sulla traversa. 3? – Ci prova Locatelli dal limite, palla fuori. 1? – Calcio d’inizio. Migliore in ...