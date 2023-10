Italia-Malta | la storia di Carmel Busuttil | l’ultimo a segnare un gol agli Azzurri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’uomo avvolto dalla ma rossa calcia forte con il destro e chiude gli occhi. Per qualche secondo se ne resta fermo immobile nel cuore dell’area azzurra. Come se fosse in attesa del verdetto più importante della sua vita. Come se tutto il mondo circostante fosse stato inghiottito dall’oblio. Quando trova la forza di riaprire le palpebre vede il cuoio del pallone strofinarsi prima contro la gomma del guanto spalancato di Gianluca Puca, poi contro le me sintetiche della rete. È un gol inutile. Ma è anche uno dei più preziosi della sua carriera. Perché nella serata del 24 marzo 1993 l’di Arrigo Sacchi ha seppellitosotto sei reti. Maha appena trasformato un rigore nel gol della bandiera della sua nazionale. È una gioia enorme e ...