Italia-Malta | applausi al San Nicola per lo striscione per la pace

(Di sabato 14 ottobre 2023) Il pubblico del Sanha accompagnato conl’esecuzione degli inni nazionali prima del fischio d’inizio di. Lo stadio ha applaudito anche l’appello per lache è apparsa con la scritta ‘Peace’ in inglese e cirillico(“Peace-???”) sui due maxischermi dell’impianto e su unosrotolato davanti alle due squadre. L’ingresso delle formazioni in campo ha visto le gradinate ricoprirsi di una straordinaria coreografica, con un immenso tricolore che colorava tutta la tribuna est. SportFace.

L'di Spalletti è in campo, al San Nicola di Bari, per le qualificazioni a Euro 2024, contro. Martedì gli Azzurri saranno a Wembley, per la sfida contro gli inglesi.0 - 0, tabellino: LIVE(4 - 3 - 3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti.(3 - 5 - 2):...

Il San Nicola ha accompagnato con applausi scroscianti l'esecuzione degli inni nazionali prima del fischio d'inizio di Italia-Malta. (ANSA)