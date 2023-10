Italia-Malta 4-0 le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 14 ottobre 2023) . Dopo lo scandalo scommesse e i numerosi infortunati, Spalletti scende in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata. Un’decisamente incerottata e scossa dal nuovo capitolo scommesse ospita la nazionale di Marcolini, CT di, nella quinta gara valida per le qualificazione ad Euro 2024 che si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

BARI - Luciano Spalletti commenta la sua terza partita da commissario tecnico azzurro, vinta 4 - 0 stasera al San Nicola contro. Il ct della nazionale dice la sua sul match, valido per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei ...

LIVE Italia-Malta 1-0: gran gol di Bonaventura, Locatelli sfiora il raddoppio La Gazzetta dello Sport

ITALIA-MALTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI - Sportmediaset Sport Mediaset

Alle 20.45 fischio iniziale per la gara di qualificazione agli Europei tra Italia e Malta (gruppo C), a Bari. L'Italia a quota 7 punti ha l'occasione, con una vittoria, di riprendere l'Ucraina che con ...21.36 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio sul 2-0 contro un Malta inesistente al San Nicola. Vantaggio azzurro firmato dal primo gol in Nazionale di Bonaventura e raddoppio di Berardi allo scadere ...