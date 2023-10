Italia-Malta 4-0 | gol di Bonaventura e Frattesi | doppietta di Berardi

(Di sabato 14 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’batteper 4-0 a Bari oggi 14 ottobre 2023 nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri del ct Spalletti si impongono con il gol di, con ladie la rete finale di. Il successo consente alla Nazionale di salire a 10 punti, al secondo posto con l’Ucraina che ha giocato una partita in più, a -3 dall’Inghilterra, capolista a quota 13 e avversaria dell’martedì 17 ottobre a Wembley, Londra. L’, dopo giornate complicate per il caso scommesse, parte col piede sull’acceleratore e va subito vicina al gol. Corner, colpo di testa di Mancini e traversa. Gli azzurri premono esoffre, complicandosi la vita con una gestione ...

Il valore del 4 - 0 atravalica il contenuto tecnico di una partita che ha visto l'padrona in lungo e in largo, premia le scelte di Spalletti , a cominciare dal richiamo in Nazionale di ...

Malta è una formalità per l'Italia, ora testa a Wembley - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Al 63esimo l'Italia riparte dal lancio di Donnarumma, azione corale degli Azzurri che liberano Raspadori sulla sinistra, traversone al centro, Kean non riesce a colpire bene la palla, arriva Berardi e ...Roma, 14 ott. (askanews) – Da Milano a Bari, dal successo (2-1) al ‘Meazza’ con l’Ucraina al 4-0 rifilato a Malta in un ‘San Nicola’ in festa e colorato d’azzurro da oltre 56.000 tifosi. La seconda vi ...