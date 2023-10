Italia-Malta 4-0 | Bonaventura e Berardi regalano i 3 punti a Spalletti

BARI - Minuto numero 23 di: "Jack" Bonaventura recupera palla e con il destro lascia partire una conclusione a girare che va ad insaccarsi all'incrocio dei pali, portando gli azzurri in vantaggio al San Nicola ...

Qualificazioni agli Europei, Italia-Malta 4-0 - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La Nazionale di Luciano Spalletti si impone a Bari. In gol anche Bonaventura e Frattesi BARI (ITALPRESS) - L'Italia batte Malta 4-0 al San Nicola ...DONNARUMMA ng Poteva anche non giocare. Mai impegnato. DARMIAN 6 Pavard lo ha messo un po’ ai margini dell’Inter. Per fortuna ci pensa Spalletti a ridargli un po’ di ...