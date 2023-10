Italia | Frattesi eguaglia un record di Mancini

(Di sabato 14 ottobre 2023) Con il gol segnato contro Malta il centrocampista dell'Inter, Davide, hato ildi gol segnati in nazionale dall'ex-ct...

AGI - Con una doppietta di Berardi e le reti di Bonaventura e, l'ha battuto 4 - 0 la Malta e ha agganciato l'Ucraina al secondo posto nel gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024. In uno stadio San Nicola di Bari esaurito ed entusiasta, gli ...

Italia, la formazione ufficiale con Malta: la scelta su Frattesi, Kean e Bonaventura SOS Fanta

Berardi, Bonaventura e Frattesi: l'Italia ne fa 4 a Malta e torna seconda | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

2-0 Italia. Segnano Berardi e Frattesi, poco altro Nessun cambio nell’intervallo e la partita riprende col solito canovaccio: Malta rinunciataria, Italia che fa girare bene il pallone ma a ritmi del ...In pieno recupero del secondo tempo il quarto gol realizzato da Frattesi. Successo importante per gli uomini di Luciano Spalletti, che raggiungono quota 10 punti nel Girone C, raggiungendo così ...