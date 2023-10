Israele | ucciso Al Qadi | uno dei leader di Hamas | comandante del massacro del 7 ottobre Ecco chi era video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 ottobre 2023) La guerra entra nel vivo della decapitazione del corpo di: Le forze militari israeliane hanno rivendicato l’uccisione di Ali Muhammad Al(o Qadhi), il«del disumano» di sabato 7contro. Le autorità israeliane, del resto, hanno da giorni annunciato una reazione “proporzionata” all’inferno subito non solo con gli attacchi missilistici ma con i raid nei kibbutz e la brutale uccisione di intere famiglie. Di donne e bambini. Con l’esecuzione di massa messa in atto al raid nel deserto, dove i miliziani del gruppo terroristico hanno260 ragazzi. E con i rastrellamenti in strada di militari dell’esercito, e i rapimenti, casa per casa, di anziani, ragazze, bimbi in fasce, finiti nelle maglie di una rete di sequestri su cui ...