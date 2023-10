Israele uccide Al Qadi | chi era l’uomo che ha guidato l’attacco di Hamas

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tel Aviv – Le forze militari israeliane hanno rivendicato l’uccisione di Ali Muhammad Al(o Qadhi), il comandante “del disumano massacro” di sabato 7 ottobre contro(leggi qui). Le forze israeliane hanno diffuso le immagini in bianco e nero del bombardamento, da parte di un drone, del sito in cui si sarebbe trovato al. A individuarlo è stato uno sforzo congiunto dello Shin Bet e del direttorato dell’intelligence militare. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato inoltre di aver ucciso un esponente del gruppo terroristico in un attacco aereo effettuato la notte scorsa sulla Striscia.ha preso di mira una base die ha provocato la morte Murad Abu Murad, che “ha avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro” dello scorso fine settimana, una ...

Ma il pensiero non può che essere rivolto alle ostilità in corso trae Hamas. "Non serve a ... che quando il nemico si arrende lo si rispetta e non lo si, che le donne, i bambini, gli ...

L'ala militare di Hamas ha riferito che 9 ostaggi rapiti in Israele, tra cui 4 stranieri, sono stati uccisi nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo riferisce Haaretz. (ANSA)