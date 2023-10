Israele pronta all' operazione militare di terra E l' Iran minaccia | Stop o interveniamo | La diretta

...nella Striscia di Gaza dai raid israeliani in risposta all'attacco sferrato da Hamas contro... una donna della Striscia di Gaza sfollata verso Sud mentre la figlia Razan, incinta ea ...

Un azzardo estremo. Israele pronta a invadere la "metropolitana di Gaza" (di L. Santucci) L'HuffPost

Attacchi via terra, mare e aria. Israele pronta all'operazione militare su vasta scala | La diretta ilGiornale.it

20:22 Israele ha ritrovato i cadaveri di alcuni israeliani rapiti ... il portavoce ha spiegato che i soldati sono schierati in tutto il Paese e sono pronti anche per l'operazione di terra -18:24 ...La Bundeswehr, le forze armate tedesche, si è mobilitata per far partire cittadini tedeschi da Israele: due aerei da trasporto militare A400M sono in viaggio dalla Germania verso Tel Aviv. Lo ha ...