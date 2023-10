Israele-Palestina | un secolo di conflitti | tutte le date chiave e le guerre

(Di sabato 14 ottobre 2023)Hamas. Come si è arrivati a questo punto? Cosa è successo negli anni, neldi tensioni che hanno preceduto l'attacco sferrato da Hamas ail 7 ottobre...

...spregevoli che provano a giustificare o a legittimare le barbare azioni compiute da Hamas contro la popolazione civile di. A Parma è prevista oggi una manifestazione proin ...

Guerra Hamas-Israele, gli ultimi aggiornamenti importanti TGLA7

Il maestro Daniel Barenboim racconta il dolore per l’attacco di Hamas a Israele ma anche la speranza di pace e convivenza ...Gerhard Conrad «Mai visto nulla di simile». Secondo il mediatore del Medio Oriente, Hamas proverà a scambiare i soldati israeliani con i propri prigionieri in carcere. Ma non avverrà nel breve periodo ...