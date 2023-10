Israele | nella guerra contro Hamas sono entrati anche gli hacktivisti

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dall'inizio del conflitto diversi gruppi di hacker sischierati per una fazione o l'altra, iniziando a prendere di mira portali governativi e media online

L'organizzazione Hezbollah si è detta "pienamente preparata" a unirsi a Hamasguerra contro"quando sarà il momento giusto". Intanto,continuano i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. I ...

L'esercito di Israele: 'Colpiamo Gaza su scala senza precedenti'. Striscia al buio, spenta l'unica centrale elettrica ... Agenzia ANSA

Da che parte sta Putin, nella guerra tra Israele e Hamas Corriere della Sera

Le truppe israeliane hanno effettuato oggi raid localizzati nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Cnn citando le forze di difesa israeliane. I raid hanno coinvolto "forze di fanteria e corazzate", ha ...Dialogo a 360 gradi ai massimi livelli per evitare una esclation del conflitto nella regione e allerta per il rischio di emulazione da parte di chi voglia replicare in Italia il "terrore" delle gesta ...