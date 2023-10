Israele in trappola Fabbri | il dilemma irrisolvibile | chi c' è dietro Hamas e cosa vuole

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Darioè intervenuto a In altre parole, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Gramellini, per fare il punto della situazione sul conflitto tra. Il premier Netanyahu ha annunciato ai suoi soldati l'inizio di una nuova fase, che prevede un attacco via mare, terra e aria contro la Striscia di Gaza. Secondoal momentosi trova dinanzi a un “: se non attaccasse, si dimostrerebbe debole di fronte a un attacco osceno come quello a cui abbiamo assistito da parte di”. “Sabato scorso - ha sottolineato l'esperto - sono morti più israeliani che negli ultimi 20 anni. È quala cuinon solo deve rispondere, ma deve farlo distruggendo il feudo di ...