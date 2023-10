Israele | il Vaticano insiste con la soluzione dei due Stati e resta la sola voce costruttiva

(Di sabato 14 ottobre 2023) Nel clima di dolore, angoscia, rabbia, vendetta e isteria propagandistica, che ha invaso la scena mediorientale dopo l’attacco di Hamas ae la strage nel kibbutz di Kvar Aza, la Santa Sede e il mondo cattolico rimangono una spazio di razionalità e di costruttività sulla scena globale. Da quarantott’ore, sottoponendo Gaza ad un embargo totale di acqua, luce, carburanti e cibo, sta commettendo un crimine rispetto al diritto internazionale. Che nulla toglie ai crimini commessi in connessione all’attacco di Hamas del 7 ottobre. Ma che non può essere cancellato come se fosse un dettaglio trascurabile. I bambini arrostiti dalle bombe sganciate su Gaza dall’aviazione israeliana non soffrono meno di quelli massacrati indai miliziani di Hamas. Ed è inutile fingere che tutto sia successo soltanto “ora” in base ad un ...

L'esercito israeliano ha arrestato oltre 230 operativi di Hamas in diverse località della Cisgiordania dall'inizio dell'operazione Spade di Ferro. Lo riferiscono i media israeliani. (ANSA) ...Sono in campo in primo luogo gli Stati Uniti, con il segretario di Stato Antony Blinken in tour in Medio Oriente, ma anche Egitto, Turchia e Vaticano. Blinken, dopo la sua prima tappa di giovedì in ...