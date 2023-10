(Di sabato 14 ottobre 2023) Ventidue. Se vivi ad Ashkelon, ad Ashdod o in qualsiasi città nei pressi della striscia di Gaza, è questo il tempo, dal suono delle sirene che hai per raggiungere il più...

Israele, i miklat che salvano la vita: 22 secondi per arrivare nei rifugi ilmattino.it

Cómo es vivir en una miklat: los refugios antibombas que tiene todo ciudadano israelí BioBioChile

Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella Striscia di Gaza nelle prime ore della notte, e non cessano neanche gli appelli a revocare l'ordine di evacuazione di oltre un milione ...Ventidue secondi. Se vivi ad Ashkelon, ad Ashdod o in qualsiasi città nei pressi della striscia di Gaza, è questo il tempo, dal suono delle sirene che hai per raggiungere il ...