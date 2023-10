Israele | i familiari degli ostaggi di Hamas protestano davanti al ministero della Difesa | “Netanyahu vergogna Ridateci i nostri figli”

... noi americani invieremo tutte le risorse necessarie di cuiha bisogno per difendersi". leggi anche Uk,israeliani rapiti: "Stanno vivendo un secondo Olocausto" "Continueremo a ...

Uk, familiari israeliani rapiti: “Stanno vivendo un secondo Olocausto" Sky Tg24

Le storie degli israeliani presi in ostaggio da Hamas raccontate dai loro familiari: non si sa se siano vivi Virgilio Notizie

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...'L’Italia lavora per la pace. Sono reduce da una missione in Egitto e in Israele. Fermo restando il diritto di Israele siamo molto preoccupati per la popolazione civile israeliana e palestinese. Stiam ...