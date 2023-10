(Di sabato 14 ottobre 2023)è in guerra con Hamas da meno di una settimana e le sue forze stanno già impiegando un?enorme quantità di ordigni. In soli sei, gli aerei da combattimento...

Poi, ai miliziani è arrivato un messaggio più esplicito: un caccia hauna bomba nel ... "Lanciano i razzi (su, nda) senza alcun risultato militare, se non l'autodistruzione" spiega il ...

Israele ha sganciato più bombe su Gaza in 6 giorni che gli Stati Uniti in un mese nella lotta contro l’Isis ilmessaggero.it

Esercito Israele, 'da sabato lanciate 6mila bombe su Gaza' - Ultima ... Agenzia ANSA

Israele è in guerra con Hamas da meno di una settimana e le sue forze stanno già impiegando un’enorme quantità di ordigni. In soli sei giorni, gli aerei da ...I bambini arrostiti dalle bombe sganciate su Gaza dall’aviazione israeliana non soffrono meno di quelli massacrati in Israele dai miliziani di Hamas. Ed è inutile fingere che tutto sia successo ...