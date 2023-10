Israele | Evacuate nord di Gaza | attaccheremo con forza | L' esercito garantisce corridoi umanitari fino alle 15 | Onu | Nella Striscia

14 ott 10:41: "il nord di Gaza, attaccheremo con forza" Il portavoce principale dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che le forze di Tel Aviv si stanno preparando ...

Israele, 'evacuate Gaza City'. Hamas, 'è solo propaganda' Agenzia ANSA

Israele ai civili: evacuate la Striscia di Gaza ISPI

La guerra in Israele è giunta al suo ottavo giorno. Esattamente una settimana fa Hamas dava il via all'operazione "Diluvio al-Aqsa", entrando in territorio israeliano e lanciando migliaia di razzi dal ...Roma, 14 ott. (LaPresse) - Il portavoce principale dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che le forze di Tel Aviv si stanno ...