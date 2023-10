Israele contro Hamas | l' orrore svela tutta l' ignavia di Pd e 5 Stelle

(Di sabato 14 ottobre 2023) Chiamiamola "la comodità dell'indifferenza". Di fronte ai tagliatori di gola islamici dinon si può avere una posizione "terza" e sperare nel negoziato. Ma Pd e Movimento 5, ancora una volta, non l'hanno capito e sulla tragedia in corso ine Palestina stanno confermandola loro, non solo politica. Registrati qui gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

... entrando nel Sud divia mare, via terra e via aria. In contemporanea, sono stati lanciati ... il Nova Music Festival, nel deserto del Negev, dove i terroristi hanno sparatoi giovani che ...

Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Netanyahu: "Come l'Isis, vanno schiacciati" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Netanyahu: 'Hamas va schiacciato come l'Isis'. Raid sulla Siria AGI - Agenzia Italia

Almeno 120 i civili israeliani in ostaggio. Idf: "Terroristi impediscono l'evacuazione di Gaza". Colpiti obiettivi Hezbollah in Libano ...Il giornalista rimasto ucciso nell'attacco nel sud del Libano è Issam Abdallah, un fotoreporter libanese che lavorava per la Reuters. Lo riporta Al Manar, la tv ...