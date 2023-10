Israele chiede di evacuare l' ospedale di Gaza City | la mezzaluna Rossa | non possiamo

Leggi su today

(Di sabato 14 ottobre 2023) Un'ordinanza di evacuazione entro le 16 di oggi ora locale, le 15 in Italia, è stata notificata dall'esercito dianche per l'Al-Quds, a: a comunicarlo è stata lapalestinese, sottolineando di non essere in grado di rispettare la richiesta dei militari...