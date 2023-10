Inter | a sorpresa spunta un nuovo nome per l’attacco? Le ultime ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 14 ottobre 2023) L’spera di riavere prima possibile a disposizione Marko Arnautovic ancora out per infortunio, ma sa che in attacco la coperta rischia di essere sempre corta. A questo proposito, per il reparto offensivo, è saltato fuori un osservato speciale a? L’, a, avrebbe iniziato a osservare unprofilo per il proprio attacco. Secondo Tuttosport, infatti, il club nerazzurro sarebbe rimasto impressionato dalle capacità mostrate da Joshua Zirkzee proprio a San Siro in-Bologna. Per il momento è un calciatore che ha iniziato a intrigare, ma nulla toglie che più avanti si potrà fare un passo avanti per l’attaccante che è andato di fatto a sostituire Marko Arnautovic nel gruppo rossoblù. Fonte: Tuttosport – ...