Infortunio Osimhen | Napoli in attesa | possibile infortunio a un tendine del ginocchio

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023) Victorè uscito malconcio dalla sfida in Nazionale contro l’Arabia Saudita. Ilè in ansia per le condizioni del suo centravanti. Il campionato si è fermato per lasciar spazio alla sosta per le Nazionali. Ilha affrontato con difficoltà questa pausa a causa della situazione che ha interessato in prima persona Rudi Garcìa. Il tecnico francese, dopo aver perso malamente contro la Fiorentina, è finito nuovamente in bilico. Aurelio De Laurentiis ha provato a portare Antonio Conte sulla panchina azzurra, ma non è statoa causa della scelta del tecnico salentino di rimanere a casa con la famiglia.: la novità preoccupa ilLa sosta per le Nazionali è stata complicata per gli azzurri anche a causa delle ...