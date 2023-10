Infortunio Osimhen | Garcia preoccupato | prepara una mossa

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 14 ottobre 2023)è uscito perieri, nella gara che l’ha visto impegnato con la Nigeria contro l’Arabia Saudita. Apprensione in casa Napoli per Victor, che come di consueto, sembra quasi ironico scriverlo, è andato in contro ad uncon la maglia della nazionale. Nello specifico, il numero 9 del Napoli ha abbandonato il campo in anticipo, seppur uscendo con le proprie gambe, a seguito di un problema fisico accusato nel corso della sfida tra la sua Nigeria e l’Arabia Saudita.verso Verona, chance per Simeone? L’non dovrebbe essere grave, però, in attesa di comunicati certi, in casa Napoli si sta già pensando ad eventuali piani B, essendo consci di poter sfruttare una rosa che resta profonda e di qualità. Il “Cholito” Simeone, come sottolineato dalle ...