Infortuni alla clavicola | i tempi di recupero

(Di sabato 14 ottobre 2023) Laè un osso piccolo e piatto con una forma a “S” che congiunge lo sterno con la scapola. Esso completa l’articolazione della spinsiemescapola e all’omero. Il ruolo rivestito dè altamente importante soprattutto per quanto riguarda i movimenti di elevazione del braccio. La casistica principale che porta ad una frattura dellaè una caduta col braccio disteso che può occorrere anche, e soprattutto, praticando una pratica sportiva come il calcio. La lesione può essere causata sia da trauma diretto che da sindromi da sovraccarico causata da traumi ripetuti. Prendendo in esame la composizione della frattura si può parlare di frattura composta se i due monconi ossei restano allineati mentre di frattura scomposta se si perde questo allineamento. ...