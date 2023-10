Inflazione Usa condiziona la Fed | ecco cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 14 ottobre 2023) I prezzi al consumo nella più grande economia mondiale sono stati più alti del previsto a settembre, suggerendo che la Federal Reserve manterrà i tassi di interesse elevati per qualche tempo. In particolare, i prezzi al consumo statunitensi sono risultati leggermente sopra il consensus, sia su base mensile che su base annua, in un contesto di costi più alti per l’affitto e la benzina, mentre l’sottostante sta rallentando, dando sostegno alle attese dei mercati finanziari che la banca guidata da Jerome Powell non alzerà i tassi di interesse il mese prossimo. ReportUsa A settembre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati mensilmente più delle attese, così come è stato sopra il consensus il dato annuale, che si è confermato ai massimi degli ultimi 14. Lo scorso mese, i prezzi sono cresciuti dello ...