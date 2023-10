Infiltrazioni terroristiche in Italia | innalzata la protezione | l' ombra nera della jihad

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 ottobre 2023) Dopo l'attacco a Israele e il successivo appello ala tutti gli islamici lanciato dall'ex capo di Hamas, Kaled Meshaal, l'ha innalzato il livello di attenzione e rafforzato le misure di prevenzione adegli obiettivi sensibili. E ieri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in aula al Senato durante il question time, ha aggiunto un tassello sui possibili rischi cui deve guardarsi in questi giorni il nostro Paese. In particolare, ha avvertito il titolare del Viminale, «l'azione del governo si è incentrata su ogni forma di contrasto all'immigrazione irregolare, anche in relazione ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi». In pratica, ha lanciato l'allarme Piantedosi, c'è la possibilità che per portare la “guerra santa” fuori dal Medio Oriente il network del terrore ...