Incidente Mestre | coinvolto un altro bus di linea | 15 feriti

(Di sabato 14 ottobre 2023) La paura torna a. Un nuovohaunbus diche ha urtato in via Carducci un pilastro di un’abitazione. Il conducente sembra aver perso il controllo del mezzo.: cosa è successo L’autista è rimasto ferito, mentre 14 passeggeri avrebbero riportato contusioni lievi, secondo un primo bilancio dei Vigili L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Un ferito e 14 contusi: è il primo bilancio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, di un nuovoche ha visto coinvolto aun bus elettrico de La Linea, la stessa compagnia del bus che il 4 ottobre ruppe il guardrail e precipitò da un cavalcavia . L'autista del mezzo per cause ...

Mestre, un altro incidente per un bus. Si schianta sul pilasto di un palazzo: quindici feriti la Repubblica

Dopo la tragedia del bus precipitato da un cavalcavia la sera del 3 ottobre, dopo aver rotto un guardrail, un nuovo incidente si è verificato poco dopo le 21 a Mestre, in Via Carducci. Come riferisce ...Nuovo incidente per un bus di linea a Mestre, in Via Carducci, l'autobus, un mezzo elettrico - de 'La Linea' la stessa società del bus precipitato dal cavalcavia sempre a Mestre, con 21 morti - ha urt ...