Incidente in un cantiere a Castellammare di Stabia | un ferito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosul lavoro in unEav per il raddoppio del traforo della Circumvesuviana tra la stazione di via Nocera edi. Secondo quanto si è appreso, un operaio sarebbe rimastoed è stato portato in ospedale. Ilè ora fermo e sul posto sono accorse molte auto del commissariato locale. Al momento è impossibile avvicinarsi al luogo dell’. Il treno che attraversa la galleria di collegamento delle due stazioni didista percorrendo regolarmente la tratta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.