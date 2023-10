Incidente di Mestre | arriva la replica dell’azienda di trasporto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 14 ottobre 2023) . Il legaleesclude un guasto al mezzo Dopo i primi esiti dell’autopsia sul corpo dell’autista del mezzo elettrico precipitato da un cavalcavia a, che hanno escluso per ora un malore del conducente, le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. Tra queste ci sarebbe la possibilità di un guasto al mezzo elettrico. Tuttavia, l’ipotesi viene scartata dal legaledi. Secondo l’avvocato Massimo Malipiero, legale de La Linea Spa, di cui faceva parte il bus Yutong E-12 con propulsione elettrica, quella del guasto elettrico «È un’ipotesi, come tante che purtroppo si succedono in questi giorni, priva di alcun riscontro concreto per di più trattandosi di un mezzo recente e che risultava privo di alcuna anomalia. Un autobus ad alta tecnologia e per quello che consta all’azienda ...