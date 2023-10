(Di sabato 14 ottobre 2023) Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate da stamani nel fronteggiare unsviluppatosi in un fienile di 700 metri quadrati in via don Primo Mazzolari asul, ...

Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate da stamanifronteggiare unsviluppatosi in un fienile di 700 metri quadrati in via don Primo Mazzolari a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Le fiamme hanno distrutto l'intero casolare. Ci ...

Incendio in un appartamento al quartiere Vomero di Napoli: morto uomo di 55 anni, due intossicati dal fumo Virgilio Notizie

Incendio nel Milanese, in fiamme un casolare a Robecco sul Naviglio - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate da stamani nel fronteggiare un incendio sviluppatosi in un fienile di 700 metri ...Nel 2022 Invitalia tra garanzie a fondo perduto e finanziamenti agevolati, ha assistito oltre 100.000 imprese. Ha consentito la nascita di 4800 nuove imprese e ha salvaguardato ha creato 34.000 posti ...