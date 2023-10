Incendiati cassonetti fuori dalla sede Asl Salute Mentale di Poggioreale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gesto da condannare, quello compiuto presumibilmente da un piromane che ha dato alle fiamme idell’immondizia in via Nuova. E’ quanto accaduto intorno alle 17, nella strada adiacente alla struttura Asl na 1 dipartimento. Grazie alla segnalazione dei residenti si è potuto evitare il peggio, con i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Per Giuseppe Alviti, attivista sindacale e leader della Federazione nazionale lavoratori Italia, è ora di attivare una serie di controlli mirati sul territorio onde evitare episodi simili L'articolo proviene da Anteprima24.it.