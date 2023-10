In Italia giornata di manifestazioni pro Palestina Da Milano a Bari | migliaia in piazza | «Siamo qui per Gaza | non per Hamas» – I video

(Di sabato 14 ottobre 2023) A4 mila persone, dieci volte meno a Firenze. Foto di cortei gremiti arrivano da Torino. Da, poi, gli organizzatori accusano Israele di essere uno «Stato terrorista». Sono alcune delle città che oggi, sabato 14 ottobre, hanno visto manifestare nelle strade e nelle piazzedi persone a sostegno della popolazione palestinese, una settimana esatta dopo gli attacchi a sorpresa die l’inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di. Nel capoluogo lombardo, la marcia è partita dalla Stazione Centrale ed è terminata con un presidio al parco Trotter, dove si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime della guerra. Al megafono, gli organizzatori hanno gridato: «Astanno uccidendo bambini, stanno bruciando donne con le bombe al fosforo bianco, che ...

In Italia giornata di manifestazioni pro Palestina. Da Milano a Bari ... Open

Rugby, 1^ giornata WXV: Italia-Giappone 28-15. Gli highlights Sky Sport

Quella di questa sera sarà una sfida particolarmente importante per la nuova Italia targata Luciano Spalletti, che dovrà necessariamente battere Malta per restare aggrappata alla zona qualificazione.La gara, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, sarà disputata il 15 ottobre, alle 18, presso La casa della pallamano a Chieti ...