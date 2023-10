In Israele le “safe room” sono la norma

(Di sabato 14 ottobre 2023) Le stanze di sicurezza dove sirifugiati molti israeliani durante l'attacco di Hamaspresenti per legge in ogni casa costruita dopo il 1992: furono pensate per proteggere dai razzi

Per loro quindi si lavora alla creazione di "zones" all'interno di Gaza, dove i civili ...ha scritto che l'Arabia Saudita ha congelato le trattative per normalizzare le relazioni con, e ...

Cos'è il "Mamad", la safe room usata dagli israeliani per proteggersi ... ilGiornale.it

Treasuries Usa beneficiano della caccia ai safe asset con guerra ... Borse.it

Ventidue secondi. Se vivi ad Ashkelon, ad Ashdod o in qualsiasi città nei pressi della striscia di Gaza, è questo il tempo, dal suono delle sirene che hai per raggiungere il ...Pressioni Usa per la creazione di «safe zone» per i civili GERUSALEMME — «Loro a ... (Corriere della Sera) Se ne è parlato anche su altri media Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas ...