In Indonesia Martin vince la Sprint e vola in vetta al Mondiale

(Di sabato 14 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Jorge(Ducati Prima Pramac) ha vinto la Garadel Gran Premio didi MotoGP, in scena a Mandalika. Seconda posizione per Luca Marini (Ducati Mooney), seguito dal compagno di squadra Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), terzo. Quarta piazza per l'Aprilia di Maverick Vinales, quinto Fabio Quartararo (Yamaha), sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Enea Bastianini, che ha anticipato il compagno di squadra, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia (Ducati), partito dal 13° posto, lo stesso che occuperà domani al via del Gp. Nono l'australiano Miller (Ktm), decimo Oliveira con l'Aprilia.Con questa vittoria odierna Jorge, al quarto successo di fila nelleRace, è balzato inalla classifica del Moto. Per lui, a ...