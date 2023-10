Impianto compostaggio Pontecagnano M5S | L’incoerenza Politica ricade sui cittadini

(Di sabato 14 ottobre 2023)diFaiano, Villani e Cammarano: Il Tar ha sottolineato di cercare una nuova posizione per le emissioni odorigenedi. La coodinatrice M5S della Provincia di Salerno Villani e il Consigliere regionale Cammarano, chiariscono sulle motivazione di una nuova collocazione dell’. Lo fanno attraverso una nota inviata in redazione. “Riguardo alla recente sentenza del tribunale amministrativo relativa al ricorso del Comune diFaiano per l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione n. 26 del 21/09/2021, che ha revocato un finanziamento di circa 25 milioni di euro per la costruzione dell’dia ...

... 'La decisione del Tar di rigettare il ricorso del Comune di Pontecagnano Faiano contro la revoca del finanziamento per la realizzazione dell'ormai celeberrimodifa calare il ...

Pontecagnano, il Tar su impianto di compostaggio: "Legittima la revoca del finanziamento" SalernoToday

M5s, impianto compostaggio Pontecagnano: rivedere piano ... TERRANOSTRA | NEWS

26 del 21/09/2021, che ha revocato un finanziamento di circa 25 milioni di euro per la costruzione dell’impianto di compostaggio a Pontecagnano Faiano. Questo finanziamento era stato ottenuto ...MESSINA – I residenti della zona sud di Messina scenderanno in piazza, sabato 14 ottobre per dire no all’impianto di c ompostaggio dell’umido a Mili, che dovrebbe nascere per sopperire all’ormai noto ...