Impastatrice Kenwood scontato di 200€

Leggi su pantareinews

(Di sabato 14 ottobre 2023)KVL4100S in offerta con sconto disul prezzo consigliato, dotata di ciotola da 6,7 litri e tre ganci di miscelazione con una potenza di 1200 W. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. LG UltraGear Gaming Monitor 27? QHD OLED in offertascontata Vedi su AmazonTitanium Chef Baker XL, Planetaria con frusta K, Gancio per Impastare, Frusta a filo e Ciotola da 5 e 7 Litri, KVL85.424SI, 1200W, Argento Prezzodel 10%: 599€ invece di 669€ Vedi su AmazonKVL4100S Planetaria Chef XL con Ciotola da ...